شيرين رضا عن موعد زفاف ابنتها: «هي اللي تحدده»

قالت الفنانة شيرين رضا، إن ابنتها نور تعيش حياتها بطريقتها الخاصة، وتعتمد على نفسها بشكل كلي، لافتة إلى أنها لا تتدخل في خصوصياتها، وتترك لها كامل الحرية في اتخاذ قراراتها.

شيرين رضا تتحدث عن موعد زفاف ابنتها

وأضافت «رضا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن «نور» هي من تُحدد موعد زفافها، بحسب ما يتناسب مع حياتها وزوجها المُستقبلي، مشددة على أن أهم ما يشغلها هو سعادة ابنتها والاستقرار في حياتها، لافتة إلى أنها لا تُؤمن بحفل الزفاف واستغلال تكاليفه الباهظة للاستمتاع بالحياة.

مشاركة شيرين رضا في فيلم مقسوم

وتشارك الفنانة شيرين رضا في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «مقسوم»، مع الفنانة ليلي علوي، وسما إبراهيم، حيث تدور أحداث الفيلم حول فرقة موسيقية تدعى «أميتشي»، التي تُعنى الأصدقاء باللغة الإيطالية، ويجتمعون مرة أخرى بعد تفرقهم لنحو 30 عامًا، ويشارك في بطولته كل من عمرو وهبة، سارة عبدالرحمن وآخرين من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.