9 معلومات عن محمود ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. قدم 50 فيلما سينمائيا

109 أعوام مرت على ذكرى ميلاد المخرج محمود ذو الفقار، الذي يعد واحدًا من صناع السينما في القرن الماضي، حيث استمر عطاؤه الفني ما يزيد عن 30 عامًا، إذ عمل في مجال التمثيل والتأليف والإخراج والإنتاج، وقدّم العديد من الأعمال الفنية المميزة وحملت بصمات متفردة غير قابلة للتكرار.

ذكرى ميلاد محمود ذو الفقار

وفي ذكرى ميلاد محمود ذو الفقار، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، حسب المعلومات الخاصة به على صفحات ومواقع السينما المتخصصة، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد طنطا بمحافظة الغربية 18 فبراير عام 1914.

- الشقيق الأكبر للمخرج عزالدين ذو الفقار، والفنان صلاح ذو الفقار، وشقيقان من خارج الوسط الفني «كمال وممدوح».

- درس بكلية الفنون التطبيقية، والتحق بوزارة الأشغال في ثلاثينيات القرن الماضي، وعمل بمجال التصميمات.

أول ظهور سينمائي في نهاية الثلاثينيات

- بداية عمله في السينما قبل نهاية الثلاثينيات، حيث شارك بالتمثيل في فيلم «بائعة التفاح» أمام عزيزة أمير، التي تزوجها فيما بعد واستمر زواجهما حتى وفاتها عام 1952، حيث اختاره المخرج حسين فوزي للعب دور البطولة أمامها، بخلاف أنور وجدي، وحسن فايق، وفردوس محمد.

- أول تجربة له في مجال الإخراج كان من خلال فيلم «هدية» وشارك من خلاله بالتمثيل والتأليف مع عزيزة أمير عام 1947، وظهرت فيه الطفلة نجاة الصغيرة، ومحمود شكوكو.

- رصيده الفني يزيد عن 50 فيلمًا أبرزها «الخروج من الجنة، القبلة الأخيرة، إجازة غرام، عدو المرأة، نورا، للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، لا تذكريني، المرأة المجهولة، الرباط المقدس، توبة، بنت الجيران».

عمل واحد ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

- تم اختيار فيلم واحد من إخراجه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهو فيلم «الأيدي الناعمة» عام 1963، بطولة صباح، أحمد مظهر، صلاح ذوالفقار، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار يوسف جوهر.

- تزوج من الفنانة مريم فخر الدين، واستمر زواجهما عدة سنوات حتى انتهى بالانفصال، وأثمرت الزيجة عن ابنتهما إيمان ذو الفقار، والتي شاركت بالتمثيل في طفولتها مع رشدي أباظة من خلال فيلم «ملاك وشيطان» عام 1960 من إخراج كمال الشبخ.

- توفى محمود ذو الفقار في 22 مايو عام 1970.