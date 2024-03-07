«شباب القليوبية» تنظم مهرجانا رياضيا احتفالا باليوم العالمي للمرأة

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، انطلاق المهرجان الرياضي الترويجي «ماراثون مشي» احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، المهرجان بالتعاون مع جهاز الرياضة بالوزارة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، لدعم دور المرأة في تشكيل وعي الأمة، برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

إطلاق شارة البدء للمهرجان

وأطلق «الهجان» بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة البدء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتوقيت موحد على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشؤون الرياضة، سمر مجدي محمد مندوب وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية وقيادات المديرية ومديرى الادارات الفرعية.

مشاركة أكثر من 500 امرأة

وانطلق الماراثون من أمام مبنى ديوان المحافظة بمشاركة أكثر من 500 امرأة وفتاة مصرية من أبناء مراكز الشباب والهيئات الشبابية بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والمرأة وعضوات مراكز الشباب وأعضاء المشروع القومي «ألف بنت ألف حلم»، على مستوى محافظة القليوبية، حتى حديقة صقلية بالفلل ببنها، وتضمن المهرجان الرياضي الترويجي ألعاب ومسابقات.

ويحتفل العالم بالمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، كما تحرص الوزارة على المشاركة، انطلاقًا من الدور البنّاء للمرأة داخل المجتمع، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي تهدف إلى ترسيخ حق المرأة في المشاركة بعملية التنمية.

وشهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق مسيرة مشي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، بمشاركة 300 فتاة من عضوات مراكز شباب المحافظة، بالتزامن مع انطلاق المسيرة بجميع محافظات مصر، بإشارة بدء أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

انطلاق المسيرة من أمام بوابة نادي كفر الشيخ الرياضي

بدأت المسيرة من أمام بوابة نادي كفر الشيخ الرياضي، ومرورًا بديوان مديرية الشباب والرياضة، وصولًا إلى نادي الإرادة والتحدي، وشارك فيها عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة.

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، انطلاق مهرجان المشي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية» بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب الرياضة بمطروح والجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم 2008، وبمشاركة أكثر من 350 فتاة من مراكز الشباب والأندية الرياضية ومدارس التمريض والأزهر بالمحافظة.