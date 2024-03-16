شهد مسلسل عتبات البهجة في حلقة أمس، أحداثا مثيرة، إذ اتصلت جميلة (بسنت أبوباشا) بصديقتها لطلب المساعدة منها، وطلبت منها أن تقطع علاقتها بمحمود الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف عثمان بعدما نشر صورتها، وطلبت منها أن تتحدث مع جدها وأخيها عن الذي جرى، لذا يبحق متابعو العمل الدرامي عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6 على قناة dmc اليوم

ومن المقرر عرض الحلقة السادسة من المسلسل على قناة دي إم سي، الساعة 6:15 مساء، وتعرض أيضا عبر منصة WATCH IT، والإعادة في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، و5 صباحًا يوميًا.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على رأسهم الفنان القدير يحيى الفخراني، جومانا مراد، والفنان الكبير صلاح عبد الله، ومؤدي المهرجانات الشعبية عنبة، إلى جانب خالد شباط، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، عمرو صحصاح.