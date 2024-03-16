دعاء صلاة الحاجة لفك الكربات.. ورد عن النبي

دعاء صلاة الحاجة من بين الأدعية التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وتُعتبر صلاة الحاجة فرصة للتضرع لله تعالى والتعبير عن الضعف والافتقار إليه، وتُساعد على زيادة الطمأنينة والتخفيف من وطأة الهموم، بجانب أن دعاء صلاة الحاجة يدفع المؤمن إلى التوكل على الله تعالى، حيث يضع العبد ثقته بربه ويوقن أنه لن يخذله.

دعاء صلاة الحاجة عن البني

ويعد دعاء صلاة الحاجة من السنن النبوية فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضّأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلّ ركعتين ثم ليثن على الله، وليصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برّ والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» رواه الترمذي وابن ماجه.

طريقة صلاة الحاجة

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء، أن صلاة الحاجة عبارة عن ركعتين تصلى كأي صلاة عادية وتؤدي في وقت الصلاة، ويكره أن تُصلى في بعض الأوقات منها، «قبل الظهر بـ10 دقائق، أوبعد صلاة الفجر، أو في الفترة من العصر إلى وقت المغرب».