«هتخس 4 كيلو في الأسبوع».. حسام موافي يضع نظاما غذائيا لإنقاص الوزن

يمكن اتباع نظام غذائي، يساعد على فقدان 4 كيلوجرامات من الوزن، في الأسبوع، لذا يعد حلًا فعالًا، لمن يعانون من السمنة، إذ يمكنهم خسارة 16 كيلوجراما في الشهر الواحد، وبالاستمرار على ذلك، يصل الشخص للوزن المثالي الذي يحلم به، بحسب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضع حسام موافي نظامًا غذائيا، يساعد على فقدان الوزن، في وقت قصير جدًا، لذا يجب اتباع بعض النصائح، وأساسها تقسيم طعام الشخص، على 5 وجبات، بحيث لا يتم تناول كميات كبيرة من الطعام، في وقت واحد.

نظام غذائي لفقدان 4 كيلو في الأسبوع

يفضل أن يتناول الشخص الوجبة الأولى، أو كما يطلق عليها وجبة الإفطار، عند الساعة الخامسة فجرا، وتتكون من ربع رغيف من الخبز، مع قطعة من خلطة الجبنة بالطماطم، ويمكن تناول كوب شاي بالحليب بدون سكر، في حالة الرغبة بتناول مشروب ساخن.

أما الوجبة الثانية يمكن تناولها الساعة الواحدة ظهرًا، ولا تكون وجبة بالمعنى المتعارف عليه، إذ يكتفي بتناول ثمرة من الفاكهة، ويفضل ألا تكون ذات قشور صعبة في الهضم، أو تأخذ وقتًا طويلًا حتى يتم هضمها.

الوجبة الثالثة في النظام الغذائي

أما الوجبة الثالثة يمكن تناولها عند الساعة الرابعة عصرًا، وتتكون من ربع رغيف من الخبز، مع قطعة من البروتين الحيواني، سواء لحوم أو دجاج أو أسماك.

يمكن الحصول على الوجبة الرابعة في الساعة السابعة مساءً، وتتكون من طبق سلطة خضراء، وربع رغيف من الخبز، مع كمية بسيطة من الأرز.

الوجبة الخامسة يمكن تناولها الساعة التاسعة مساءً

أما عن الوجبة الخامسة فيمكن تناولها الساعة التاسعة مساءً، فتكون خفيفة فعلى الأغلب تكون في الليل، لذا يفضل الاكتفاء بكوب زبادي مضاف إليه ملعقة من عسل النحل.