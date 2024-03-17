آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 17-3-2024، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، في عدد كبير من البنوك.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.