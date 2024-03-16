دعاء للشفاء من الأمراض للأهل والأبناء.. ورد عن النبي

يصيب الإنسان خلال فترات حياته المختلفة أمراض معينة أو يتعرض إلى وعكات صحية تصيبه بسبب الأوبئة المنتشرة أو إهمال في صحته، ودعاء للشفاء من الأدعية المهمة التي يريد كل شخص معرفتها وحفظها، حتى يرددها خلال أيام المرض ويرجو من الله عز وجل الشفاء وأن يسترد عافيته بعد أن يدعو بها، كما يمكن أن يستعين بها للدعاء للأهل أو الأبناء أو الأصدقاء إذا أصابهم مكروه.

وترصد الوطن في السطور التالية دعاء للشفاء كما ورد عن النبي.

دعاء للشفاء كما ورد عن النبي

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق في حديث سابق له، يتحدث فيه عن دعاء للشفاء، أنه يمكن أن نستعين في الدعاء للمريض بالشفاء بالحديث الذي ورد عن النبي أيوب إذ قال: «ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين»، وأشار إلى أن دعاء الشفاء للمريض كما ورد عن رسول الله وهو: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

دعاء للشفاء للأهل

واستكمالا لصيغ دعاء للشفاء المختلفة، يمكن أن يردد الشخص دعاء الشفاء لأهله كالتالي:

- اللهم اشفِ والديّ وطهّر أجسادهما من كل ألم وتعب اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم اشفهما اللهم اجعل أجسادهما صابرة على البلاء اللهم أنت أعلم بحالهما مني ومن الأطباء لجأت إليك يا مجيب الدعاء ربي احفظهما وعافهما يا رحيم يا قدير يا رب العالمين.

- يا رب قد مس أبي وأمي الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفهما واعفُ عنهما واجعل مرضهما في ميزان حسناتهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير.

- اللهم اشفِ أبي الغالي وأمي الغالية شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا اللهم استودعتك إياهم فاحفظهما بحفظك يا أكرم الأكرمين.

- اللهم آجرهما في تعبهما واكتب لهما عافيةً تسري في أجسادهما يا رب العالمين.

دعاء للشفاء للأولاد

وهناك بعض الأدعية التي يمكن أن يرددها الأب والأم في حال مرض أحد من أولادهما وذلك لأن تعب الأبناء من الأمور التي تزعج الأهالي بشكل كبير منها:

- اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفي أولادي وأذهب البأس عنهم يا ربّ النّاس، واشفِهم وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا.

- يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

- اللهمّ ألبس أولادي ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

- يا رب العرش العظيم أسألك أن تشفي أولادي وسائر مرضى المسلمين.

- اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، واجبر من أنهكه الوجع والأنين، يا رب اشفي وعافي كل مريض يتألم.

- اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.

- اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.