أفضل دعاء للأم المتوفية.. اللهم إني أسألك أن ترحم أمي

دعاء للأم المتوفية أفضل ما يقدمه الابن، ومعروف أن مكانة الأم عظيمة وفقدانها يوجع قلب أبنائها، لذلك أفضل البر الذي يمكن أن يقدمه لها الأبناء بعد وفاتها هو الدعاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانة الأم، «قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ، مَن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قالَ: أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ».

دعاء للأم المتوفية

وقالت الإفتاء خلال الحديث عن دعاء للأم المتوفية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن من أبر البرِّ أن يصل الرجل أهل ود أبيه)، لذلك ينبغي على كل مسلم عدم التأخر عن ذكر الأم المتوفاة بالدعاء والصدقات، لأن الدعاء هو أفضل عبادة يقوم بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله عز وجل، والدعاء للميت هدية يقدمها كل من فقد عزيزا، والأم أعز من يفقد، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها للأم المتوفاة:

- يا رب ارحم أمي وتجاوز عن أخطائها واغفر لها الزلات واجعلها من عبادك المرحومين بفضلك وعطفك يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك أن ترحم أمي وأمهات المسلمين، وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يتنعمون فيها.

- يا رب أدعوك دعاء الرحمة والمغفرة والجنة لأمي المتوفية، فاللهم تقبل واجعلها أسعد خلقك في قبرها.

- اللهم ارحم أمي ووسع لها في قبرها وافرش لها من نورك يا رب العالمين.

صيغة دعاء للأم المتوفية

وهناك صيغ مختلفة يمكن الاستعانة بها في دعاء للأم المتوفية منها:

- اللهم احشر أمي مع عبادك المتقين، واحشرها في زمرة عبادك الصديقين الصالحين، وتغمَّدها برحمتك، وثبِّت قدميها، وأسكنها الفردوس الأعلى.

- اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا، وارحم أمة محمد رحمةً كافة، تغنينا بها عن رحمة من سواك.

- اللهم ارحمها واغفر لها بقدر ما رعتني وربتني، واجعل كل عملٍ صالحٍ يصدر مني في ميزان حسناتها، ونقِّها من الذنوب كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وانظر إليها نظرةَ رضا؛ فإنَّ من تنظر إليه نظرةَ رضا، لا تعذبه أبدًا.

- اللهم اسكنها فسيح الجنان، واغفر لها يا أرحم الراحمين، وتجاوز عمَّا تعلم يا عليم.