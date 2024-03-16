يقف خلف أئمة الحرم في كل صلاة.. من هو عبد العزيز الحاج؟

لاحظ العديد من المسلمون من حول العالم، رجل دائماً ما يجدوه واقفاً خلف الأئمة خلال البث المباشر في صلوات الحرم المكي، يقوم بمهنة من أعظم المهن على وجه الأرض، وهي تصحيح ما تختلط عليه الآيات ويخونه حفظه للقرآن الكريم من الأئمة خلال الصلاة، وذلك دون أن يعلم ما السورة التي سوف يتلوها الإمام، واشتهر أيضاً بابتهالاته التي تسببت في دخول العشرات الإسلام، ما جعل العديد من الناس يبحثون ويتساءلون عن هوية هذا الشخص وعمره وشخصيته، فمن هو؟

من هو عبد العزيز الحاج

عبد العزيز الحاج هو شخص يحمل الجنسية السعودية، من مواليد 1977، ويعمل رئيس قسم السُنة بكلية الحرم المكي الشريف، واشتهر بوجوده خلف الأئمة أثناء الصلاة في الحرم المكي، كما اشتهر بأدعيته وصوته العذب التي كان سبباً في دخول المئات للإسلام.

الفاتح على إمام الحرم المكي

يعمل الدكتور عبد العزيز الحاج بمهنة من أشرف المهن في العالم، وهي مهنة الفاتح على الإمام في الحرم، ومهمته هي التصحيح للإمام عندما تختلط عليه الآيات أو ينسى بعضها أو يخونه حفظه لبعض آيات القرآن الكريم أثناء الصلاة في الحرم المكي الشريف، دون معرفة السورة التي سوف يتلوها الإمام، وذلك بسبب قوة حفظه لكتاب الله الكريم.

وتمكن صاحب الـ47 عاماً من الحصول على ترشيح من «وزارة الشؤون الإسلامية» ليكون من أحد الأئمة في الحرم المكي الشريف، بعدما أبدع بصوته في تلاوة القرآن الكريم، وقد ظهر في السنوات الأخيرة يقدم العديد من الأدعية الدينية، التي بدورها أثرت في عشرات الأشخاص من حول العالم، وجعلتهم يرغبون في دخول الإسلام، بل ودخل العديد منهم في الدين الإسلامي بالفعل.