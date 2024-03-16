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دراما المتحدة

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة

كتب:

محمد عزالدين
07:53 م | السبت 16 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم القارئ عبدالناصر حرك المصلين.

 

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قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة

قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة

قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)
بقلم محمد عزالدين