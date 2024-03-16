بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة كتب: محمد عزالدين 07:53 م | السبت 16 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم القارئ عبدالناصر حرك المصلين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خطيب مسجد الحسين: شهر رمضان أعظم وقت يتصالح فيه الإنسان مع القرآن الكريم قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) مسجد الحسين الحسين بقلم محمد عزالدين