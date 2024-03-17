وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات.. ويوجّه بسرعة تطهير الترع

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات، حيث جرى استعراض تقارير مرور مسؤولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والتي تتضمن موقف أعمال تطهيرات الترع وخطة نهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، فضلا عن استعراض تقارير مرور مهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة.

تطهيرات ترع في المنيا وسوهاج

ووجّه الدكتور سويلم بالإسراع في استكمال أعمال تطهيرات الترع بمحافظتي المنيا وسوهاج، وترعة بورسعيد، وترعة كشمير بمحافظة القليوبية، وترعة الباجورية وبحر شبين بمحافظة المنوفية، ونهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، مع سرعة الانتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لجميع الترع.

كما وجّه الوزير بسرعة نهو الدراسة الخاصة بحوض المص وخط الطرد بمحطة خلط القاطع المغذية لترعة قوته بالفيوم، وسرعة نهو الدراسة التي يعدها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لترعة الشباب في السويس.

ووجّه سويلم بالالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة ري، وعدم تجاوز الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، وترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد أهمية الالتزام بمواعيد مناوبات الري على الترع لضمان حصول المنتفعين على حصتهم من مياه الري مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، والتشديد على قيام مهندسي هندسات الري بالالتزام التام بتطبيق المناوبات وربط مدى الالتزام بتنفيذها بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي لهم، مع قيام كل إدارة ري بتوزيع جدول المناوبات على المزارعين بالتعاون مع التوجيه المائي وروابط مستخدمي المياه وأجهزة وزارة الزراعة، وعمل واجهة سهلة الاستخدام لجداول المناوبات لتسهيل استخدامها بمعرفة مهندسي ومسؤولي الري. بالوزارة .

واستعرض الاجتماع إدارة توزيع المياه من قياس للتصرفات المائية على الطبيعة لعدد كبير من الترع عند أفمام الترع وعند النقاط الفاصلة بين الإدارات، لمعايرة معادلات حساب التصرفات المائية للعمل على تدقيقها، حيث وجّه الوزير بمراجعة معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية المارة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا لتدقيق قيم تصرفات المحطة.

كما جرى عرض موقف شكاوى الخط الساخن بالإدارة المركزية لتوزيع المياه، حيث وجّه بإعداد حصر تصنيفي بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضي لاستخدامها كأداة استرشادية لتحديد المناطق الساخنة بشبكة الترع والمصارف للتركيز عليها خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

حصر تصنيفي بمواقع الشكاوى

وشهد الاجتماع عرض موقف صيانة 975 بوابة مستهدفة بالتأهيل قبل فترة أقصى الاحتياجات، والتي يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيي إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة، كما جرى عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بإجمالي 490 محطة رفع.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة نهو أعمال الصيانة بها خاصة إصلاح وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف بأسرع وقت لضمان جاهزية المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات.