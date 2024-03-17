موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 وعدد ساعات الصيام
كتب:
أحمد عادل موسى
11:04 ص | الأحد 17 مارس 2024
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك في سابع أيام شهر رمضان المبارك الكريم، لمساعدة المسلمين في تنظيم أوقاتهم لأداء الطاعات، وقراءة القرآن، والالتزام بساعات العمل المحددة.
موعد أذان المغرب في السعوديه اليوم الأحد 17-3-2024
وتستعرض جريدة «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024، كجزء من تغطيتها الخدمية لقرائها في الشرق الأوسط.
موعد أذان المغرب في السعوديه اليوم الأحد 17-3-2024 في الرياض
ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 في العاصمة الرياض، إذ يحين في الساعة 6:03 مساءً، أما مواقيت الصلوات الأخرى فتبدأ بصلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق عند الساعة 6:00 صباحًا، وصلاة الظهر عند الساعة 12:02 مساءً، وصلاة العصر عند الساعة 3:27 مساءً، وصلاة العشاء عند الساعة 8:03 مساءً.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 في أبها
ويحين موعد أذان المغرب في السعودية في محافظة أبها عند الساعة 6:20 مساءً، أما أذان الفجر فيحين عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:41 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 في جدة
وعند موعد أذان المغرب في السعودية في محافظة جدة تكون عند الساعة 6:34 مساءً، وعن مواقيت الصلوات الأخرى تبدأ صلاة الفجر عند الساعة 5:14 صباحًا، والشروق 6:30 صباحًا، وصلاة الظهر 12:32 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:34 مساءً.
عدد ساعات الصيام في السعودية
وبحسب مواعيد الصلوات المعلنة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، فإن متوسط عدد ساعات صيام اليوم السابع من شهر رمضان في السعودية يصل لحوالي 13 ساعة و20 دقيقة.