موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 وعدد ساعات الصيام

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024، وذلك في سابع أيام شهر رمضان المبارك الكريم، لمساعدة المسلمين في تنظيم أوقاتهم لأداء الطاعات، وقراءة القرآن، والالتزام بساعات العمل المحددة.

موعد أذان المغرب في السعوديه اليوم الأحد 17-3-2024

وتستعرض جريدة «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024، كجزء من تغطيتها الخدمية لقرائها في الشرق الأوسط.

موعد أذان المغرب في السعوديه اليوم الأحد 17-3-2024 في الرياض

ونشرت وزارة الشؤون الإسلامية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 في العاصمة الرياض، إذ يحين في الساعة 6:03 مساءً، أما مواقيت الصلوات الأخرى فتبدأ بصلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق عند الساعة 6:00 صباحًا، وصلاة الظهر عند الساعة 12:02 مساءً، وصلاة العصر عند الساعة 3:27 مساءً، وصلاة العشاء عند الساعة 8:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 في أبها

ويحين موعد أذان المغرب في السعودية في محافظة أبها عند الساعة 6:20 مساءً، أما أذان الفجر فيحين عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:16 صباحًا، وصلاة الظهر 12:18 مساءً، وصلاة العصر 3:41 مساءً، وصلاة العشاء 8:20 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024 في جدة

وعند موعد أذان المغرب في السعودية في محافظة جدة تكون عند الساعة 6:34 مساءً، وعن مواقيت الصلوات الأخرى تبدأ صلاة الفجر عند الساعة 5:14 صباحًا، والشروق 6:30 صباحًا، وصلاة الظهر 12:32 مساءً، وصلاة العصر 3:56 مساءً، وصلاة العشاء 8:34 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية

وبحسب مواعيد الصلوات المعلنة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، فإن متوسط عدد ساعات صيام اليوم السابع من شهر رمضان في السعودية يصل لحوالي 13 ساعة و20 دقيقة.