مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد، من الأمور التي يتابعها كثير من المسلمين في الدولة العربية الشقيقة، طمعًا في الحصول على الأجر والثواب من خلال أداء الفرض في جماعة داخل المساجد في سابع أيام شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشرها لقرائها في الشرق الأوسط، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد، وفق ما نشرته جامعة أم القرى بالمملكة.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

ويمكن للمقيمين في العاصمة، أداء الفروض الخمس، وفق مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد في العاصمة الرياض، إذ يُرفع أذان الفجر معلنًا بداية الصيام في 4:49 صباحًا، ويكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:08 مساءً، بينما العصر في 3:33 مساءً، ويرفع أذان المغرب معلنًا نهاية صيام اليوم السابع من شهر رمضان في تمام الساعة 6:10 مساءً، بينما أذان العشاء يكون في تمام الساعة 8:10 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

ويكون هناك اختلاف طفيف في موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد، بسبب اختلاف موعد شروق الشمس، ويكون الفجر في الدمام في تمام الساعة 4:27 صباحًا، وفي منطقة ينبع الساعة 5:17 صباحًا، في حين يرفع في مكة المكرمة في تمام الساعة 5:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

ويرفع أذان الظهر في محافظة الدمام في تمام الساعة 11:48 صباحًا، بينما في منطقة ينبع في تمام الساعة 12:26 مساءً، تكون في مكة المكرمة في تمام الساعة 12:29 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

وتبدأ صلاة العصر في منطقة الدمام في تمام الساعة 3:14 عصرًا، وفي منطقة ينبع في تمام الساعة 4:01 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون في تمام الساعة 3:53 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

ويفطر المسلمين في منطقة الدمام بعد رفع أذان المغرب في تمام الساعة 5:50 مساءً، بينما في منطقة ينبع في تمام الساعة 6:38 مساءً، بينما في مكة المكرمة يكون موعد الافطار في تمام الساعة 6:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الأحد 17-3-2024

ويكون متوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية في سابع أيام شهر رمضان المبارك نحو 13 ساعة و20 دقيقة.