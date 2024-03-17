جدول الأنشطة الثقافية في القاهرة خلال رمضان... ورش عمل وندوات

تشهد محافظة القاهرة عددًا كبيرًا من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان 2024، بواسطة الهيئة العامة لقصور الثقافة ومن جدول الأنشطة المقامة خلال شهر رمضان داخل قصور الثقافة بالقاهرة ما يلي:

الأنشطة الثقافية والفنية يوم 7 رمضان

- حوار مفتوح عن الصوم والصلاة في شهر رمضان داخل قصر ثقافة الأسمرات 8 مساء.

- ورش عمل زينة من الاكياس البلاستيك فنون تشكيلية ، وطريقة أخذ المقاسات في قصر الأسمرات 1 ظهرا.

- أمسية شعرية نادى الأدب داخل قصر ثقافة روض الفرج 8 مساء.

- ورشة رسم حر بمناسبة عيد الأم وعمل كروت معايدة داخل قصر ثقافة المطرية 11:30 صباحا.

-ورشة حكى قصة اللؤلؤة الجميلة في بيت ثقافة نادى الهليوليدو 8:30 مساء.

- حوار عن التواشيح والذكر في شهر رمضان في بيت ثقافة نادي الهليوليدو 9 مساء.

- حوار عن التسامح بين الناس داخل قصر ثقافة حلوان 11 صباحا.

- ندوة عن أبواب الخير خلال رمضان في مكتبة طفل المعادي 11 صباحا.

الأنشطة الثقافية والفنية يوم 8 رمضان

- حوار عن كيفية استغلال الوقت في شهر رمضان، قصر ثقافة مصر الجديدة 9 مساء.

- حوار مفتوح عن المرأة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دار الحرب الالكترونية 10 صباحا.

- الصيام وصحة الإنسان في بيت ثقافة نادي الشمس 12 ظهرا.

الأنشطة الثقافية والفنية يوم 9 رمضان

- ندوة إسحاق نيوتن في ذكرى وفاته قصر ثقافة مصر الجديدة 12 ظهرا.

- ورشة تدوير من البلاستيك والورق قصر ثقافة حلوان 10 صباحا.

- ورشة تعليم تصميم اللوجو لأحد مشروعات الدولة داخل قصر ثقافة حلوان 10:30 صباحا.

الأنشطة الثقافية والفنية يوم 10 رمضان

- حوار عن بر الوالدين ووجوب طاعتهما داخل مكتبة المعادي 11 صباحا.

- ورشة عمل مجسمات لزينة رمضان من الفوم والورق داخل قصر ثقافة روض الفرج 11 صباحا.