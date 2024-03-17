انهيار ابنة الفنان فاروق عطية في جنازة والدها.. وأشرف زكي أبرز الحاضرين

شيعت جنازة الفنان الراحل فاروق عطية، من مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر، وسط حضور عددٍ كبيرٍ من الأصدقاء والأقارب.

جنازة فاروق عطية

ودخلت ابنة الراحل فاروق عطية، في حالة انهيار عقب انتهاء صلاة الجنازة، وحاول جميع الحاضرين تهدئتها.

وحرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حضور جنازة فاروق عطية، إذ كان الحاضر الوحيد من نجوم الوسط الفني.

وفاة فاروق عطية

كان الفنان ياسر صادق، أعلن وفاة الفنان فاروق عطية، إذ كتب عبر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقدت الأسرة الفنية أحد مبدعيها الكبار، الممثل القدير فاروق عطية، وداعًا يا صديقي».

وأضاف: «وداعًا يا موهوب يا محترم، يا عشرة العمر، رحلت في أيام مباركة، أدعو الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، برجاء الدعاء للعزيز الغالي».