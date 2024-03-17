كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك بالغربية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد 17-3-2024، اليوم السابع من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، موضحة أنه يتأخر بمقدار دقيقة عن أمس السبت.

موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد 17-3-2024

ويأتي موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد 17-3-2024، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة طنطا، الساعة 6:06 مساء.

موعد صلاة المغرب في الغربية اليوم الأحد 17-3-2024

وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة طنطا، أن موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الأحد 17-3-2024 يزيد نحو دقيقة عن سادس أيام شهر رمضان و5 دقائق عن أول أيام الشهر الفضيل، حيث كان موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:02 مساء، بينما جاء موعد أذان المغرب في الغربية في اليوم السابع 6:06 مساء.