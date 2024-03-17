نشأت العمدة: مؤسسة التحالف الوطني تقدم ملحمة وطنية لمساعدة غزة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر استطاعت تنظيم وتعظيم العمل الأهلي عبر مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي، لمساعدة أكثر من 20 مليون مصري داخليا، وفي الخارج عبر سلاسل مساعدات مٌستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخلال شهر رمضان.

الملحمة الوطنية لقطاع غزة،

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن التحالف الوطني يقدم نموذجا متفردا في الملحمة الوطنية لقطاع غزة، حيث تستأثر مصر بالأغلبية الساحقة في جملة المساعدات التي وصلت القطاع حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أثبت وبشكل أصيل، قدرته على الشراكة مع الدولة في تحقيق التنمية، حيث لم يقتصر دوره على المستوى الداخلي ومساعدة ملايين الأسر في عشرات القرى لكنه امتد إلى المستوى الخارجي أيضا في مساعدة قطاع غزة في فلسطين، لافتا أن الكفاءة التي تتحرك بها مئات القوافل والشاحنات لقطاع غزة تدل على قدرات التحالف الوطني وإمكانياته.

وقال النائب، إن مصر عبر التحالف الوطني والمؤسسات، استطاعت أن تكون في مقدمة الدول التي قدمت ما لا يقل عن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن.

صورة إنسانية تستحق الاحترام

وتابع نائب الصعيد، أن التحالف الوطني استطاع تقديم صورة إنسانية تستحق الاحترام والتقدير، بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والعلاجية والأدوية والبطاطين والمياه، وغيرها من أوجه المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، بتوجيه التحية للقائمين على التحالف الوطني ولفكرة تأسيسه التي وجه بها الرئيس السيسي وأثبتت نجاحها تماما، منوها بإطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية تضم 300 قاطرة إلى قطاع غزة في مشهد يليق بقدرات الدولة المصرية.