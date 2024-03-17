هل يحب الله الفقراء أكثر من الأغنياء؟.. مصطفى ثابت يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور مصطفى ثابت، الباحث في العلوم الشرعية والفلسفة الإسلامية، على سؤال هل الله يحب الفقراء أكثر من الأغنياء وهل الفقر أفضل من الغنى؟.

وقال الباحث في العلوم الشرعية والفلسفة الإسلامية، خلال حلقة برنامج «أسئلة الشباب»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: الله يحب بالضرورة الفقير أكثر من الغني، لكن الله يحب العبد الذي يطيع أوامره، ويتقيه.

وأضاف: «لما ربنا يقدر على الإنسان الفقر والعوز يبقى الشرع كلف الإنسان ده بالسعي والصر وعدم التواكل على الناس، حتى لا يكون الفقر سبب في محرمات من السرقة وشهادة الزور».

وتابع: «عندما يكون الإنسان غنيا، فإنه يكون مكلفا بالشكر وإخراج الزكاة وعليه أن يشعر بنعم ربنا من عليه، والقرب من الله هو سمة أساسية في حالتي الفقر والغنى»، لافتا إلى أن فقراء المسلمين سيدخلون الجنة قبل أغنيائهم، لأن حسابهم أقل من الأغنياء.