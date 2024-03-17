تحدث عنها «جوني» و«هجرس» في الكبير أوي 8.. معلومات عن مدينة شق الثعبان

خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8، بطولة النجم أحمد مكي، وأثناء عملية سرقة البنك التي خطط لها «حزلئوم» مع أبناء المزاريطة، كان «هجرس» و«جوني» يتابعان عملية السرقة بينما الباقي يتولى تنفيذها.

وأثناء حديثهما، بدأ «هجرس» في اختيار اسما مُختلفا له من واقع أسماء المدن، واختار «جوني» له، اسم «شق الثعبان».

وفوجئ «هجرس» خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 بالاسم، فمدينة شق الثعبان، هي إحدى مدن الرخام الصناعية الكبرى، وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عنها، بحسب الموقع الرسمي لخريطة مشروعات مصر.

معلومات عن شق الثعبان

- تقع منطقة شق الثعبان بطرة المعادي، شرق طريق الأتوستراد بمدينة القاهرة.

- تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان.

- مساحتها 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 ملايين متر مربع.

- تتكون من 1858 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.

- يعمل بمنطقة شق الثعبان ما يقرب من 45 ألف عامل من العمالة المباشرة، وأيضًا نفس الرقم من العمالة غير المباشرة.

تحدث عنها «هجرس» و«جوني» في مسلسل الكبير أوي 8

- وتعد مدينة شق الثعبان إحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام في العالم.

- استطاعت تصدير الرخام لـ118 دولة حول العالم.

- أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير منطقة شق الثعبان بعد سنوات من تهمشيها، باعتبارها أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط لإنتاج الرخام وتصنيعه وتصديره للخارج.

- تبلغ القيمة التقديرية للاستثمارات والتكاليف نحو 3.6 مليارات جنيه.

- تأسست مصانع الرخام والجرانيت في المنطقة في أوائل فترة الثمانينات، لكن تم إنشاؤها بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة أو تراخيص صناعية، ومع مرور الوقت، تم دعمها وتطويرها.