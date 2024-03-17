«البهنسا وتونا الجبل وبني حسن».. آثار شاهدة على 3 حضارات بالمنيا

البهنسا وتونا الجبل وبنى حسن من أهم المواقع الأثرية فى مصر، وتُعبّر عن حضارة عريقة ما زالت آثارها تُبهر العالم، حيث تُعدّ محافظة المنيا، المعروفة باسم «عروس الصعيد»، موطناً لعدد كبير من المواقع الأثرية المهمة التى تُجسّد تاريخ مصر العريق، ومن بين هذه المواقع، تبرز البهنسا وتونا الجبل وبنى حسن كأمثلة على الحضارة الفرعونية القديمة والإسلامية والرومانية، بما تحتويه من معابد ومقابر وقطع أثرية تُثير إعجاب الزائرين من مختلف أنحاء العالم. تقع البهنسا على بُعد 35 كيلومتراً شمال مدينة المنيا، وتحديداً غرب مركز بنى مزار، وهى متاخمة للطريق الصحراوى الغربى، وتُعرَف باسم «البقيع الثانى» لكثرة شهداء الصحابة الذين دُفنوا فيها خلال الفتح الإسلامى، وتشتهر البهنسا بموقعها الأثرى الغنى الذى يضم مسجد ومقام الحسن بن صالح، وهو من أقدم المساجد فى مصر، ويُعدّ وجهة مهمة، ومقابر شهداء الصحابة التى تضمّ رفات الكثير من الصحابة الذين استُشهدوا خلال الفتح الإسلامى.

أما تونا الجبل فتقع على بُعد 45 كيلومتراً جنوب مدينة المنيا، وعاش بها عمال مقابر ملوك الدولة القديمة، وتشتهر تونا الجبل بموقعها الأثرى الذى يضمّ قبر شهيدة الحب إيزادورا، وهى المحطة الرئيسية التى يتوقف عندها السائحون، فلها قصة تشبه قصص ألف ليلة وليلة، إذ تُعد أول شهيدة للحب فى التاريخ، حرمها والدها من حق الحياة، فكانت تحب مصرياً يُدعى حابى من عامة الشعب، لكن والدها اعترض، وكان حاكماً للإقليم فلم تستطع «إيزادورا» الحياة بدون حابى، وقررت أن يكون اللقاء الأخير بينها وبينه. كما تضم تونا الجبل منطقة السراديب، ويطلق عليها جبانة الأرواح السامية، أو سراديب الغموض والإثارة، وهى أكبر جبانة للطيور والحيوانات المقدّسة حُفرت بباطن الصحراء فى قلب الأرض على مساحة 50 فداناً، كما يوجد بتونا الجبل أقدم مزار فرعونى، وهى لوحة حدود لمدينة آخت أتون أو تل العمارنة، عاصمة الدولة الحديثة التى أسّستها الأسرة الـ18، بزعامة الملك إخناتون، الذى حدّد بدوره مدينته عاصمة التوحيد بـ14 لوحة حدودية، منها 11 فى تل العمارنة والحج قنديل بمركز ديرمواس، و3 لوحات حدودية بمحيط تونا الجبل، منها لوحة بالمنطقة الأثرية بتونا الجبل وهى أفضلها حالاً.

وأخيراً تقع منطقة بنى حسن الأثرية فى شرق النيل بمركز أبوقرقاص، وتحديداً على بُعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة المنيا، وتُعرف باسم مقبرة الحكام، ومقابر بنى حسن تضمّ مقابر بعض حكام الدولة الوسطى، وتتميز برسومها الجدارية الرائعة التى تصور الحياة اليومية فى مصر القديمة.