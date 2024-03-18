مواقيت الصلاة في السعودية وموعد أذان الفجر اليوم الاثنين 18-3-2024

في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، لعام 1445، يرغب العديد من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024، حتى يستطيعوا تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها.

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024، وفقًا لما ذكرته وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024

وتختلف مواقيت الصلاة في السعودية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في العاصمة مكة المكرمة في السطور التالية:

أذان الفجر 5:10 صباحًا.

الشروق 6:26 صباحًا.

الظهر 12:29 مساء

العصر 3:53 مساءً.

المغرب 6:31 مساءً.

العشاء 8:38 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في المملكة العربية السعودية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في السعودية ثامن أيام شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة تمام الساعة 5:10 صباحًا، بينما في جدة يكون الساعة 5:13 صباحًا.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الاثنين 18-3-2024

في حين يكون موعد أذان العصر بمكة المكرمة في تمام الساعة 3:57.

عدد ساعات الصيام في السعودية

ومن المتوقع أن تكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في السعودية حوالي 13 ساعة و18 دقيقة.