«ميري» طبيبة بيطرية حققت شغفها في الفن بشموع عطرية: نفسي أوصل للعالمية

كثيرًا ما نسمع عن أشخاص تخلوا عن أحلامهم بسبب الدراسة التي فرضتها عليهم الظروف المختلفة حتى وإن لم يكن لهم رغبة فيها، لكن على العكس من ذلك تمكنت «ميري» من الجمع بين دراستها وشغفها، إذ التحقت بكلية الطب البيطري في مسقط رأسها بأسوان وبعد التخرج تفرغت لحلمها القديم المتعلق بفن الديكور.

الحلم «فنون جميلة»

ميري عاطف التي كان حلمها الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، عدلت عن حلمها مجاريةً الواقع الذي رأته أسرتها بالتحاقها بكلية الطب البيطري ولم تفقد شغفها في الفن فبدأت ترسم لوحات بألوان «الأكريلك»، حتى اكتشفت سبيلاً جديداً لتوجيه شغفها فبدأت تركز على الشمع المعطر وفكرة مزج الألوان بالمادة الطبيعية لصنع منتج جميل الشكل ومريح للعين يساعد النفس على الاسترخاء والاستمتاع بحالة الدفء التي تصنعها الشموع مضافاً إليها رائحة جميلة تنبعث مع كل قطرة تذوب من الشمع «في أقل من 6 شهور أصبح عندي براند صغير، قدرت أميزه بشمع الصويا الطبيعي وكمان روايحه المميزة وقدرت أحصل على ثقة الناس في شغلي».

وسيلة للتخلص من الطاقة السلبية

دعمتها أسرتها وأصدقاؤها في تحقيق حلمها بالتركيز على الشموع كمادة للديكور وعدم حصرها في إطار وظيفتها التقليدية وهي الإنارة، فبحسب حديث ميري عاطف لـ«الوطن» تعتبر الشموع وسيلة قوية وفعالة لتحسين مزاج الإنسان والتخلص من الطاقة السلبية وتهيئة الجو للتأمل والاسترخاء «الشموع ممكن تكون هدية مميزة تعبر عن شخصيتنا غير إنها قطعة ديكور طبيعية مصنوعة من شمع الصويا أو شمع عسل النحل الطبيعي غير المضر بالصحة».

صعوبات تغلب عليها الطموح

مثلما جرت العادة على كل من يقدم فكرة جديدة، تعرضت «ميري» لعدة صعوبات تمثلت في تقديم فكرتها للآخرين وإقناعهم بقيمة الشموع والجمال الذي تضيفه، حتى نجحت في التغلب عليها مؤسسةً ماركة خاصة بها وتسعى للعبور بمنتجاتها خارج البلاد «ببقى مبسوطة كل ما حد يختار المنتجات اللي بعملها ويثق فيا لتقديم هدية مميزة في حدود 100 جنيه وبيزداد السعر حسب التصميمات اللي ممكن أعملها حسب الطلب».