إزاي تدلع ابنك وتشبعه حب؟.. شوف مصطفى شعبان بيعمل إيه في المعلم

عمل فني جميل ومميز يقدمه الفنان مصطفى شعبان في الدراما الرمضانية هذا العام، من خلال شخصيته في مسلسل المعلم؛ إذ يتمتع بشخصية قوية بها كثير من معاني الجدعنة والشهامة والأخلاق والحب والحنان، وهو ما ظهر جليًا على مدار الحلقات التي بدأ عرضها مع بداية شهر رمضان الكريم 2024، وأهم ما مميز شخصية مصطفى شعبان خلال المسلسل، هو ضربه مثلًا رائعًا في تعامله مع ابنه الصغير «حسن».

مشاعر الحب والحنان لدى الوالدين

ومن المعروف أن مشاعر الحب والحنان الفائضة تملأ قلوب الأباء والأمهات الأسوياء تجاه أبنائهم، بل وتبقى سعادة الأبناء وسلامتهم هي أكثر ما يهم الوالدين، ومع ذلك هناك بعض الأباء يجهلون الطريقة الصحيحة والأسلوب المناسب لإيصال مشاعر الحب والحنان هذه إلى أبنائهم؛ ما يؤدي إلى إحساس الطفل بالحرمان وبالتالي ينمو في مراحله العمرية وداخله مشاعر عميقة من الجوع النفسي والخوف والاحتياج.

وإذا كنت من الأباء الذين يجدون صعوبة في إيصال مشاعرهم إلى أبنائهم، فيمكنك ملاحظة أفعال الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، بل والتدقيق في كل كلمة أو فعل أو إيماءة تصدر عنه تجاه ابنه الصغير «حسن»، الذي يبدو أنه طفلًا سعيدًا ينعم في مشاعر الحب والأمان في كنف والديه.

مصطفى شعبان ضرب مثلا رائعا في الأبوة

ومن المشاهد الجميلة التي جسدها الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم ورسم من خلالها ملامح الطريقة الأفضل لتعامل الأباء مع أبنائهم، هو ذاك المشهد الذي ظهر فيه رفقة ابنه «حسن»، وهو الطفل جان رامز، وزوجته «زمزم» التي تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، وهم يتجولون سويًا على كوبري قصر النيل بوسط البلد بالقاهرة، وقال وقتها «حسن» لأبيه أنه يتمنى ركوب طائرة، فلم يكن من الأب إلا أن تعامل مع الأمر بحب واهتمام وشيء من الفكاهة قائلًا: «عارف يا حسن.. أنا مرة زمان قلت لأبويا الله يرحمه أنا عايز أطير.. عارف راح عمل أيه؟.. راح شايلني كده وقالي طير يا حسن»، وقال الكلمات الأخيرة هذه وهو يحمل ابنه فوق كتفه ويمسك يديه ليطير به في الشارع في مشهد ملأ كل الأرجاء من حولهم ضحك وسعادة.

من المشاهد المميزة أيضًا في مسلسل المعلم، وضرب من خلالها الفنان مصطفى شعبان مثلًا رائعًا لشخصية الأب المثالي، هو حينما كان يجلس ليساعد ابنه «حسن» على لعب رياضة البطن، قبل أن يدور بينهما الحوار التالي:

الابن: هو أنت ليه مدخلني مدرسة غالية واحنا فقرا يا معلم؟

الأب باستغراب: أنت مين قالك أن احنا فقرا؟!.. إحنا مستورين والحمد لله، أنت ناقصك حاجه؟!

الابن: لا، مش أنت قلت أن السوق مفيهوش سمك وأنت بتسعى علشان تجيب فلوس، يبقي احنا فقرا.

الأب بكل حب وفكاهة: هي الدنيا كده يا حسن يوم فوق وعشرة تحت، وبعدين أول كام وأربعين سنة دول من عمر النفر بتبقى الدنيا شقى وفقر.

الابن: وبعدين بيبقى غني؟.

الأب: لا بعدين بيتعود على الفقر.

تعليم الأبناء قيمة الستر وأهمية الشكر

وانتهى المشهد بضحك شديد من الأب والابن، وبعيدًا عن الحوار الكوميدي الدائر بينهما، ولكن جمال الأب يتجلى في هذا المشهد في كون مصطفى شعبان مهتمًا بتعليم ومستقبل ابنه، وأيضًا تعليمه قيمة الستر وأهمية الشكر، إلى جانب حِرصه على معرفة ما ينقص ابنه ويحتاج إليه، وأخيرًا تحويل مجرى الحديث إلى مسارٍ كوميدي لإدخال البهجة إلى قلب الابن وعدم إثقاله بهموم الحياة ومتاعبها.

متابعة مسلسل المعلم

ويمكنك متابعة كل ما يفعله مصطفى شعبان مع نجله في مسلسل المعلم من خلال متابعة المسلسل الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان الكريم عبر قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساء، أو عبر منصة WATCH IT الرقمية.