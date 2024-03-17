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دراما المتحدة

سر نظارة إبراهيم فايق دون عدسات.. ارتداها «هجرس» في الحلقة 7 من الكبير أوي 8

كتب:

أمنية سعيد
09:18 م | الأحد 17 مارس 2024
«هجرس» في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8

«هجرس» في الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8

نظارة طبية دون عدسات، ظهر بها الفنان محمد سلام الذي يجسد شخصية «هجرس» ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 8 أثناء سرقة البنك على غرار المسلسل الإسباني «La Casa De Papel»، وهو ما أثار استغراب الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية «جوني» وسأله عن سبب ارتدائها دون عدسات زجاجية.

سر نظارة إبراهيم فايق التي ارتداها «هجرس»

وخلال الحديث الذي دار بين «جوني» و«هجرس» خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 عن سبب ارتداء الثاني نظارة دون عدسات طبية، قال «هجرس»: «دي موضة زي إبراهيم فايق»، ليرد «جوني»: «مين اللي قالك كده؟»، فـ أجابه «هجرس»: «هو اللي قال كده».

وكان الإعلامي إبراهيم فايق تحدث في لقاء تليفزيوني سابق أثناء استضافته ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية CBC عن سر النظارات الطبية التي دائمًا ما يرتديها، ويظهر بها في برنامجه دون عدسات، موضحًا أنّه اعتاد على شكل وجهه بالنظارة الطبية، ويشعر بعدم الارتياح عندما يظهر دونها ويجد نفسه شريرًا، يقول «فايق»: «أنا مكنتش بشوف أو كنت بشوف الناس كتير أوي، وعملت عملية من كام سنة فـ بقيت بشوف كويس جدًا الحمد لله، ولقيت عندي نضارات كتير فـ تترمي؟ أكيد لأ تتلبس كلها، وبعدين أنا خدت على شكلي بالنضارة وبحس إني شكلي شرير أوي من غير النضارة».

وخلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي، حاول «نفادي» و«طبازة» فتح الخزنة ليأتي «حزلقوم» ويتم فتحها صدفة وعقب دخولهم واجهتهم مشكلة أخرى وهي عدم وجود مفتاح للخزنة الصغيرة التي خططوا لسرقة صندوق من داخلها، ويقترح «طبازة» أن يفجرها بقنبلة يدوية معه ليمسك بها «حزلقوم» ودون قصد يسحب فتيل القنبلة ويرميها لتنفجر خارج الخرنة.

مسلسل الكبير أوي 8

ومسلسل الكبير أوي 8 يُعرض على قناة ON الساعة 6:05 مساءً، كما يعرض على منصة watch It، وهو بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وحسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.

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بقلم أمنية سعيد