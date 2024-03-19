4 طرق للتخلص من الحموضة في رمضان.. «بلاش تاكل وتنام على طول»

الحموضة تعد من المشكلات الشائعة لدى الأشخاص خاصة في رمضان، إذ يشعر الشخص بحرقة شديدة في المعدة وعدم القدرة على تناول أي أطعمة، ويعود السبب في ذلك، إلى اتباع نظام غذائي خاطئ من خلال تناول أطعمة غير مناسبة على وجبة الإفطار، مما يؤدي إلى رجوع حمض المعدة إلى المرئ ويسبب أعراضا مزعجة.

مسببات الحموضة في رمضان

وقال الدكتور شادي عبدالعال استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إنّ العديد من الأشخاص يرتكبون أخطاء على الإفطار والسحور وتسبب لهم الشعور بالحموضة، ومنها التدخين، وأكل المخللات والحوادق بكثرة خلال الوجبتين، أو الاعتماد على المشروبات الغازية، وتناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والنوم مباشرة بعد تناول الطعام، إضافة لتناول الكافيين بكثرة.

نصائح للتخلص من الحموضة في رمضان

ونصح استشاري التغذية العلاجية، بالبعد عن مسببات حرقة المعدة، واتباع النصائح التالية للوقاية من الحموضة خلال شهر رمضان:

- يجب تناول أطعمة غنية بالألياف على السحور، للتقليل من إفراز حمض المعدة، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والحبوب الكاملة.

- تناول الفاكهة والخضراوات التي تساعد على تنظيم عمليات الهضم، كما يفضل استبدال أي أطعمة مقلية بمشوية لتقليل حموضة المعدة وإزالة جلد الطيور.

- الحرص على ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين على الأقل.

- يجب تناول كميات من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، والبعد عن المخللات والتوابل الكثيرة مع الأطعمة، لأنها تزيد من نسبة احتمالية الإصابة بحرقة في المعدة، وذلك لأن البعض يهمل شرب الماء بين الإفطار والسحور.