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دراما المتحدة

توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
06:20 م | الإثنين 18 مارس 2024
توزيع كراتين رمضان بالغربية

توزيع كراتين رمضان بالغربية

بدأت جمعية الأورمان توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على 4000 أسرة من الأولى بالرعاية في قرى محافظة الغربية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال شهر رمضان.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للاتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا.

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بقلم رفيق محمد ناصف