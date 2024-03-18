تراجع جديد في سعر صرف الريال بالبنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024، تراجعًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات أعلن عنها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 12.59 جنيه للبيع، و12.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو نحو 12.59 جنيه للبيع، و12.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 في بنك مصر نحو 12.56 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-3-2024 في بنك القاهرة ليسجل نحو 12.74 جنيه للبيع، و12.77 جنيه للشراء.