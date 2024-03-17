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دراما المتحدة

الحبس والغرامة لمعلقي زينة رمضان.. حملات من «الكهرباء» لضبط المخالفين

كتب:

سلامة عامر
12:57 م | الأحد 17 مارس 2024
زينة رمضان ارشيفية

زينة رمضان ارشيفية

شنّت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات حملاتٍ مكثفة منذ اليوم الأول لشهر رمضان بالتنسيق بين شرطة الكهرباء وفرق تفتيش وإدارات تابعة للأحياء؛ لإجراء جولات مرورية لرصد مخالفات تعليق زينة رمضان الكهربائية دون الحصول على ترخيص، وفرض غرامات على المخالفين.

جولات مرورية لرصد المخالفات وفرض غرامات

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة، إنّ الأحياء ستتولى تحرير محاضر بشأن من يعلق إنارة في الشوارع خلال شهر رمضان على أن تتولى الأحياء نفسها إصدار التصريحات، والذي سيكون من اختصاصها، مشيرا إلى أنّ شرطة الكهرباء وفرق تفتيش وإدارات تابعة للأحياء تقوم بجولات مرورية لرصد المخالفات وتفرض غرامات على المخالفين.

حظر إقامة أي فرش من شأنه إشغال الأرصفة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الحصول على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان دون إعلام مسؤولي شركة الكهرباء يعد سرقة للتيار يستوجب عقوبة الحبس، مشيرًا إلى أنّ إصدار قرار من الأحياء بحظر إقامة أي فرش من شأنه إشغال الأرصفة أو الطريق العام إضافة إلى حظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

عقوبة سرقة التيار

كشف المصدر عن أنّ القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مؤكدة أنّه في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستكمل أنّه وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.