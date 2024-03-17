جداول امتحانات شهر مارس 2024 في محافظة الجيزة لصفوف النقل.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جداول امتحانات شهر مارس 2024 في محافظة الجيزة لصفوف النقل بالإعدادية، والتي جرى إعلانها خلال الساعات القليلة الماضية، تيسيرا على المواطنين بمختلف المدن والأحياء، موضحة أن الامتحانات ستبدأ من يوم الاثنين الموافق 25 مارس الجاري، وحتى يوم يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل.

جداول امتحانات شهر مارس 2024

وأوضحت المصادر في وزارة التربية والتعليم، أن جداول امتحانات شهر مارس 2024 في محافظة الجيزة لصفوف النقل الإعدادي، تشمل المقرارات التي جرى دراستها من قبل الطلاب خلال شهر مارس، وأن تكون الامتحانات بسيطة ويوضع بمعرف المدرسة وتحت إشرفها ومسؤولية موجه المادة الأولى.

امتحانات صفوف النقل 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية جداول امتحانات شهر مارس 2024 في محافظة الجيزة لطلاب سنوات النقل الصفين الأول والثاني الإعدادي:

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الاثنين 25 مارس لمادة تربية دينية.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الثلاثاء 26 مارس لمادة حاسب آلي.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الأربعاء 27 مارس لمادة تربية فنية.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الخميس 28 مارس لمادة اللغة العربية.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الأحد 31 مارس لمادة اللغة الإنجليزية.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الاثنين 1 أبريل لمادة علوم.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الثلاثاء 2 أبريل لمادة الجبر.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الأربعاء 3 أبريل لمادة الهندسة.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الخميس 4 أبريل لمادة الدراسات.

- امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعداداية يوم الأحد 7 أبريل لمادة التربية رياضية.