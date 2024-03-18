اللهم صيبا نافعا.. دعاء المطر المستجاب

«اللهم صَيِبا نَافعا» من أهم أدعية المطر، والتي يعتقد الكثيرون أنها تحمل الكثير من الخير، كما تعتبر الدعوة بالمطر مظهرًا للتوكل على الله واعترافًا بقدرته العظيمة على تلبية احتياجات البشر، فضلا عن أن هذا الدعاء مقرونًا بالأعمال الصالحة والدعاء بالخير للجميع، مما يبرز الروح الإيجابية والتكافل في الفعل الديني، ولذلك يتسائل الكثيرين عن دعاء المطر المستجاب.

اللهم صَيِبا نَافعا.. دعاء المطر المستجاب

وبخصوص الحديث عن دعاء المطر المستجاب، تستعرض «الوطن» عددا من الأدعية التي وردت عن دار الإفتاء المصرية، والتي يُستحب تردديها وقت المطر منها:

ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، إنّ النبي كان يردد إذا نزل المطر «اللهم صيبًا نافعًا» وفي رواية أخرى «اللهم صيبًا هنيئًا».

أدعية للمطر

وفيما يتعلق بالحديث عن اللهم صَيِبا نَافعا، دعاء المطر المستجاب، فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

«اللهم كما غسلت الأرض بالمطر اغسل ذنوبنا بغفرانك وعفوك، واغسل قلوبنا من الهم والضيق»

«اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»

«اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٍ عاجلا غير آجل».

دعاء نزول المطر

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن أبواب السماء تكون مفتوحة عند نزول الغيث لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم:«تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربع مواطن، عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة»، ونزول الغيث هو المطر.