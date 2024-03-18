أزهري: كتب الفقه تحتاج غربلة وتقييد خروج المرأة من البيت خطاب مدمر

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن من يتصدى لتفسير القرآن الآن، أو يتصدى للوعظ بشكل عام، لا بد أن يكون على اتصال بكل ما يحدث في المجتمع في الرياضة والسينما والدراما والإعلام والتكنولوجيا وتطبيقاتها وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المعرفة بهذه العلوم أداة ضرورية من أدوات المفسر.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن» تقديم الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»: «هل ينفع تخطب الجمعة، تستجر فقه قديم أن المرأة لا تخرج من البيت إلا إذا أبوها مات، وهي الآن وزيرة ورئيسة جامعة ودكتورة ومهندسة، هل ينفع استجر هذا الكلام بأن المرأة لا تخرج من من بيت أبوها إلا إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى المقبرة، حتى لو أبوها مات لا تخرج إلا بإذن زوجها؟».

أبو عاصي: يجب تنقيح كتب الفقه

وأردف: «خطاب غريب دمار، ومع ذلك الناس تكرره لحد الآن، لأنه موجود في الكتب، لكني أقول للطلبة ليس كل ما تقرأه تقوله، لازم يبقى عندك غربلة، وكان أستاذنا الدكتور القيعي الله يرحمه يقول لي هذا تقوله وهذا لا تقوله، في كتب الفقه أمور انتهت أو أمور لا تصلح، كان يعمل لي غربلة».