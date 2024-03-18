تراجع جديد للدينار الكويتي أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الاثنين

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 18-3-2024، حالة من التراجع خلال نهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث بلغ التراجع نحو جنيهين ونصف، وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، العاملة في القطاع المصرفي المصري:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، داخل البنك المركزي المصري، نحو 153.22 جنيه للشراء، و153.71 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره خلال التعاملات الصباحية نحو 155.33 جنيه للشراء و156.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 153.71 جنيه للشراء، و153.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم الاثنين 18-3-2024، إلى نحو 153.45 جنيه للشراء، و153.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم، نحو 154.15 جنيه للشراء، و152.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، عند 148.48 جنيه للشراء، و153.67 جنيه للبيع.