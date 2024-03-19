مسلسل حق عرب الحلقة 8.. هل تنجح صباح الجياش في منع زواج أبنائها؟

خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب، صدمة كبرى حلّت على عائلة المعلم عبد ربه وعرب، خاصة بعدما تمكن من إعادة «سميحة» إلى منزل والدها، ولم يخبر «عبد ربه» عن المكان الذي لجأت إليه ابنته بعد هروبها.

صدمة زواج عرب من سميحة

«سميحة هتتجوز عرب بعد يومين».. كلمات نطق بها المعلم عبد ربه، ويؤدي دوره الفنان رياض الخولي، حينما شاهد ابنته الهاربة أمامه مرة أخرى، لتنزل الكلمات كالصاعقة على الجميع خاصة زوجة المعلم صباح الجياش، التي تدرك جيدًا أنّ هذا الزواج كارثة كبرى.

وحسب توقعات الجمهور ومحبي مسلسل حق عرب، قد تشهد الحلقات التالية محاولات من صباح الجياش التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، لمنع زواج أبنائها ببعضهما «سميحة» و«عرب».

توقعات الجمهور لمحاولات صباح الجياش منع الزواج

تعد أولى خطوات صباح لمنع الزواج الكارثي، محاولة إقناع المعلم عبد ربه من إلغاء فكرة الزواج، وقد تساعد «جمال» ابن عم سميحة، الذي يجسد دوره أحمد عبد الله محمود، في الزواج بابنتها، أو تساعد «عرب» في الزواج من حبيبة طفولته «حنان» وتجسد شخصيتها دينا فؤاد.

الاعتراف بأنهما شقيقان، كان الاحتمال الأبعد من جهة نظر الجمهور ومتابعي أحداث المسلسل، خاصة أنّ القصة تدور حول هذا السر، ويمكن الكشف عنه في نهاية الحلقات، لذلك لا يمكن أن يُلغى الزواج بسبب هذا الاعتراف.