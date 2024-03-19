عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جيه

كما شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بابا جه محاولات جديدة من الفنانة نسرين أمين «ولاء»، لكشف كذب الفنان أكرم حسني «هشام»، الذي يستمر في كذبه ضمن أحداث المسلسل.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة

وفي الحلقة الثامنة من مسلسل عتبات البهجة يلتقي عرفان بصديقة قديمة له خلال أحداث الحلقة، إذ نصحته بشراء محل له حتى يبع الأعشاب الخاصة به، ووعدته بمساعدته في تسويق منتجاته، ويذهب محسن منصور «حنفي» ليطلب الجواز من أختها هاندي مهنا ولكن تستغرب بسبب زوجته بالفعل.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، مشهدًا رومانسيًا عبر الهاتف جمع محمود حافظ الذي يجسد شخصية محمود شقيق زوجة خالد النبوي الراحلة ونشوى مصطفى «مديحة» ولكن تنتهي المكالمة بسبب استدعاء والدة محمود حافظ له.