ملخص أحداث الحلقات الثامنة من مسلسلات رمضان.. «الرفاعي» يبحث عن قاتل والده

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الثامنة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين

أفاد التقرير، بأنّ الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، شهدت نقاشا بين عمر الخيام ونظام الملك، على خلفية هروب حسن الصباح من سجنه، في لقاء اتسم بفلسفة عمر الخيام الدائمة على لسانه في تساؤلاته وأفكاره.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي

وأضاف التقرير أنّ تطورت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، لقاء ياسين بعبد الواحد، صديق والده القديم، ويحاول أن يعرف منه الشخص الذي له مصلحة في قتل والده محمود الرفاعي، فيؤكد له أنّ والده قتل داخل المنزل، ورجح أن يكون «عبدالحميد» الذي يجسد جوره الفنان سيد رجب.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب

وتابع أنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، شهدت توعد عايدة لقاتل شقيقها ووالدها، وطلبت عايدة من عفاف زوجة شقيقها، الذهاب إلى ابنها حتى تطلب منه أن يذهب إلى الشركة بهدف تعليمه كل شيء داخل الشركة، ليحل محل والده في المستقبل.