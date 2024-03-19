ما فضل البقاء مع الإمام بعد الصلاة حتى ينصرف؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح

أكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، معاذ شلبي، أن شهر رمضان بأكمله فرصة عظيمة للرحمة والمغفرة والعتق من النار، مشيرا إلى أن الثلث الثاني من رمضان هو «الثلث الرحيم»، لذا يجب اغتنام هذه الفرصة الثمينة وإدراكها بكل اجتهاد، والتزود من الأعمال الصالحة.

وعن فضل الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، أكد شلبي خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يامصر» أن: «الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني لو أنا صليت التراويح وفضلت قاعد لحد ما الإمام يخلص، اتحسبلي قيام ليلة كاملة».

محافظة المرء على السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة

وأضاف أن محافظة المرء على السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة، وهي: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، يبنى الله له بيتًا في الجنة، وفقًا لحديث الرسول «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بُني له بيتًا في الجنة».