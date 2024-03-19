«الأزهر العالمي للفتوى» يوضح الأعمال المستحبة في رمضان.. على رأسها الدعاء

قال الشيخ معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ الأعمال المستحبة في شهر رمضان المبارك كثرة الدعاء، موضحًا أنَّ شهر رمضان يمثل فرصة كبيرة للمؤمنين في تحقيق الأمنيات، إذ أن الرسول قال إن الصائم له دعوة مستجابة كل يوم أثناء صومه».

يوجد ثلاث دعوات لا ترد في شهر رمضان

وأضاف «شلبي»، خلال حواره على «القناة الأولى المصرية» أن في حديث النبي يقول يوجد ثلاث دعوات لا ترد فعلى المؤمن أن يرتب نفسه ليعرف ما الدعوة التي يحتاج من الله أن يحققها له، مستشهدا بما ذكره النبي في الحديث الشريف: «والصائم حتى يفطر» وفي رواية أخرى «حين يفطر».

أهمية صلاة التراويح

وتابع أنَّ المؤمن في صلاة التراويح عندما يختم الصلاة مع الإمام يأخذ أجر قيام ليلة كاملة، مستشهدا بحديث النبي «من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة»، مشيراً إلى أن المقصود من الحديث هو صلاة ركعتين قبل الظهر واثنين بعد صلاة الظهر، وبعد المغرب ركعتين، وركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.

وأوضح «شلبي» أنَّ شهر رمضان فرصة للمؤمن للعتق من النار لقول النبي: «لله تعالى عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة»، وفي رواية أخرى للنبي يقول «لله عند كل فطار عتقاء».