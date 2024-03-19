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دراما المتحدة

سفراء دولة التلاوة.. قراءة بصوت رزق رجب عبد الموجود في ألمانيا (فيديو)

كتب:

منار مجدي
03:12 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
الشيخ رزق رجب عبد الموجود

الشيخ رزق رجب عبد الموجود

نقلت قناة «الناس»، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تلاوة طيبة بصوت الشيخ رزق رجب عبد الموجود سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف لدولة ألمانيا.

قناة الناس تقد برامج دينية وشبابية وثقافية

واستعرضت قناة «الناس»، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، في شكلها الجديد مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

خريطة قناة الناس في شهر رمضان

تحرص قناة «الناس»، على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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بقلم منار مجدي