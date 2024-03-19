ربط مكتبة كليتي الطب البشري والعلوم في سوهاج ببنك المعرفة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للمكتبات، وتحرص على توفير كافة الكتب والمراجع العلمية الحديثة لتقديم الخدمات التعليمية والبحثية التي يحتاجها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مضيفا أنه تم ربط مكتبتي كلية الطب البشري والعلوم ببنك المعرفة المصري للحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد، وتزويدهم بالعشرات من أجهزة الكمبيوتر الحديثة، والإنترنت فائق السرعة.

تفقد العمل داخل المكتبات

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لسير العمل داخل مكتبة كليتي العلوم والطب البشري داخل مبنى الخدمات بالحرم الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، وإيمان كامل أحمد مدير مكتبة كلية الطب، ومحمد مختار مدير مكتبة كلية العلوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما تفقد الدكتور حسان النعماني، القاعات والغرف المختلفة داخل المكتبات، مشيدا خلال جولته بالخدمات المقدمة، مضيفا أنه يوجد بها قسم خاص بالرسائل العلمية «الماجستير والدكتوراه»، ومكتبة خاصة بالطلاب بها نسخ متعددة من الكتب، ما يتيح الاستعارة.

الالتقاء بالطلبة والطالبات

والتقي النعماني خلال جولته مع بعض الطلبة في قاعات المطالعة ودار بينه وبين الطلاب حوار مباشر لاستطلاع رأيهم في الخدمات المقدمة، وحثهم على القراءة والبحث الذي يساهم في تنمية قدراتهم ومساعدتهم على سرعة التعلم وتوسيع آفاقهم ومداركهم، كما استمع إلى مقترحاتهم لتقوم المكتبة بتقديم خدمات طلابية أفضل.