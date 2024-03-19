آخر موعد للتقديم لوظائف هيئة الطرق والكباري.. اعرف التخصصات المطلوبة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم لوظائف هيئة الطرق والكباري، والتي تشتمل على حرفي رصف سادس وسائق سادس، موضحا أنّ الوظائف تكون بالتعيين، ويتم التقديم لها من خلال بوابة الوظائف الحكومية فقط، ويتم الإعلان عن النتيجة من نفس البوابة.

وظيفة حرفي رصف بوظائف هيئة الطرق والكباري

تقع وظيفة حرفي رصف ضمن الوظائف الحرفية وخدمة معاونة بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وهي عبارة عن بعض التقسيمات التنظيمية التنفيذية بالهيئة والمناطق التابعة للهيئة، وتهدف إلى رصف الطرق المحددة وتوضيح العلامات والإرشادات عليها.

تتطلب الوظيفة وفق الجهاز المركزي، مجموعة مهارات تتنوع بين مهارات أساسية وأخرى فنية، تشمل الأولى أن يشارك في تعبئة التشققات وإصلاح وترميم الطرق، ويشارك في دهان العلامات الإرشادية بالطريق وإعادة وضوحها، فضلا عن أداء جميع ما يسند إليه من مهام أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة، ويعاون في استعدال الطبقات الأسفلتية الصناعية.

أما عن المهارات الفنية فتشمل التمتع باللياقة البدنية وتحمل العمل تحت ضغط وإجادة العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين ومهارة حرفي، ومن المقرر أن ينتهي التقديم للوظيف يوم 2024-04-16.

شروط المتقدمين

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مؤهل أقل من المتوسط.

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- صحيفة حالة جنائية سارية

- إيصال الإيداع البنكي

- الموقف من الخدمة العسكرية

وظيفة سائق سادس بهيئة الطرق والكباري

تتبع وظيفة سائق سادس بالتعيين الهيئة العامة للطرق والكباري، وتقع ضمن الوظائف الحرفية وخدمة معاونة بالإدارات التنفيذية والشؤون الإدارية والمناطق التابعة للهيئة، وتهدف إلى قيادة مختلف المركبات والمعدات والآلات بشكل أمن وسليم وفقا للقواعد المرورية المعمول بها والحفاظ عليها من حيث التشغيل والنظافة.

ويجب على المتقدم اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة وأن يكون معه رخصة قيادة مهنية سارية، حيث تتطلب الوظيف مجموعة من المهارات الأساسية والفنية، تتمثل الأولى في أن يقوم بقيادة مختلف المركبات بما يتناسب مع رخصة القيادة، ويتأكد من تجهيزات المركبات وكفاءتها قبل تشغيلها وقيادتها، ويشارك في توثيق وتسجيل فترات العمل والكيلو مترات المستهلكة واستلام إيصالات الوقود.

أما عن المهارات الفنية فتشمل الدقة والتركيز العالي وضبط النفس والقدرة على حسن التصرف في الأزمات وحسن السير والسلوك ومهارة حرفية وصلاحية في مجال عمل الوظيفة والمعرفة التامة بكافة القوانين والقواعد المرورية، ومن المقرر أن ينتهي التقديم للوظيف يوم 2024-04-16.

شروط المتقدمين

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

- مؤهل أقل من المتوسط

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي

- صحيفة حالة جنائية سارية

- رخصة قيادة مهنية سارية

- الموقف من الخدمة العسكرية