شروط وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023.. اعرف آخر موعد للتقديم

أعلنت هيئة قضايا الدولة، وجود وظائف شاغرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023 وآخر موعد لإجراء المقابلات.

موعد مقابلات وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023

وحددت الهيئة، يوم السبت المقبل، آخر موعد لإجراء مقابلات وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023، من الملتحقين بأكاديمية الشرطة «الضباط المتخصصين»، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا، مشيرة إلى أن المقابلة ستجري في مقر الإدارة العامة لمبنى هيئة قضايا الدولة.

التسجيل في مقابلة وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023

ووفقاً للهيئة فإن يجب قبل الحضور إلى المقابلة وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023، تسجيل بيانته على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة من هنا مع ضرورة إحضار كارنية أكاديمية الشرطة.

مواعيد المقابلات للمتخلفين عن وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023

أما عن باقي مواعيد مقابلة وظيفة هيئة قضايا الدولة دفعة 2023، فسوف يتم الإعلان عن ميعاد المقابلة الشخصية لجميع من تخلفوا عنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.