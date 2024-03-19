حلا شيحة لـ«ع المسرح»: «بعدي عن أولادي أكتر حاجة وجعاني»

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن الفترة الأخيرة التي عادت فيها مرة أخرى لارتداء الحجاب واعتزال الفن بعد زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود، ومن ثم أزمتها مع الفنان تامر حسني، وقالت إنها لم تكن تتذكر من الأساس المشاهد والأغنية التي قدمتها مع تامر حسني ولم تكن لتأخذ هذه الخطوة وتطالب حسني بحذف بعض المشاهد ولكن طرف آخر هو من أراد ذلك.

وقدمت حلا، خلال استضافتها في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، الاعتذار لـ زملائها من الفنانين الذين ظنوا أنها تُحرم الفن، وقالت إن الهجوم عليها أذاها كثيرًا، وأكثر الكلمات التي سببت لها أزمة حين قال أحد الأشخاص عنها إنها لا بد أن تُعالج عقليًا أو نفسيًا لأنه في النهاية يتحدث عنها ولا يعلم عنها شيئا.

وتحدثت عن زوجها الأول يوسف والد أبنائها: «يوسف أبو أولادي كان حب حياتي من وأنا صغيرة كنت أعرفه من وأنا عندي 14 سنة، قبل ما يبقى مسلم»، وأكدت أنها عاشت معه 12 عامًا ومن أكثر الأشياء التي تؤلمها حاليًا هو بعدها عن أبنائها حيث يعيش أبناؤها في كندا بعيدًا عنها مؤكدة: «دي أكتر حاجة وجعاني».

اختيار حلا شيحة لزوج متدين

وقالت عن علاقتها وزيجاتها السابقة: «حبي للحجاب مالوش علاقة بشخص، واختياري لزوج متدين بيكون علشان أنه شخص هيقربني أكتر لربنا ويشجعني على العبادات، أنا جوايا شخص روحاني جدًا وبميل للروحانيات مش للدنيا، أنا بالنسبة لي بحس أن قربي من ربنا أسعد لحظات في حياتي»، وأكدت أن هناك اختيارا ما في حياتها اختارته وظنت أنه صحيح لكنها أخطأت فيه وندمت عليه كثيرًا.

حلا شيحة لا تنسى الوجع

وقالت حلا شيحة إنها من الشخصيات التي تُسامح كثيرًا وتنسى المواقف في الأغلب، لكنها لا تنسى الوجع، رُبما تنسى ما فعله الشخص معها لكنها لا تنسى الوجع الذي سببه لها.