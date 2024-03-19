حلا شيحة لـ«ع المسرح»: أزمتي مع نقابة التمثيليين «مش غلطتي»

قالت الفنانة حلا شيحة، إنَّ اختيار خاطىء في حياتها «وجعها»، ولكنها نجحت في تخطي الأمر: «الحمدلله عديت من الموضوع وطلعت منه أحسن كتير».

وأضافت «شيحة»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أني عرفت أطلع من هذا الاختيار الخاطىء بشوفه نقطة قوة فيا لأنه كان من الصعب للغاية أطلع منه لكن عرفت أطلع».

اعتذار حلا شيحة عن تصريحاتها

وأشارت إلى أنها عاشت صراعات مع محيطها وكان هناك استياء كبير منها، ووصل الأمر إلى شطبها من نقابة المهن التمثيلية حتى عادت واعتذرت عن تصريحاتها، مؤكدة: «مغلطتش لأن الغلط مش مني واتحسب عليا».

وتابعت: «رغم كده قولت مش مهم الناس مش فاهمة أوي وفاكرين أنه ده أنا وخليهم فاهمين ده وهاتحمل المسؤولية كاملة وهاعتذر.. ولكن زمايلي الذين أعتز بهم جميعا وأحبهم وأقدرهم.. عمري ما فكرت أقول كلمة تضايق أي حد وهما غاروا على الفن».

وأكدت: «التصريحات التي قيلت مكنتش أفضل حاجة والكلام اللي وصل لم يكن كذلك.. والناس اللي بتتكلم كتير في زمن صعب وكل حاجة فيه بقت منتشرة وعلى ما الكلام بيوصل بيزيد.. الحقيقة بتكون أقل بكثير، ووقتها اتضايقت لأنه الكلام كبر أوي بخلاف المقصود كان صغير أوي».