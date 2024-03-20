«علشان متحتاريش».. أفكار لأكلات مختلفة على مائدة فطار رمضان

يتميز الموسم الرمضاني بتعدد أشكال وأنواع الأكلات، وتسعى ربات البيوت للتنوع في أصناف الأطعمة في رمضان، حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل من التكرار، لذا نستعرض أفكا 3 أصناف مختلفة من الأكلات يمكن تحضيرها على الفطور الرمضاني، وفقاً لقناة «سي بي سي سفرة».

الخضار المشوي

مكونات عمل الخضار المشوي:

- بصل.

- ملح وفلفل.

- فلفل ألوان شرائح.

- بروكلي.

- مشروم.

- زعتر طازة.

- ذرة كيزان.

- جزر بيبي.

- باذنجان رومي شرائح.

- زيت زيتون.

- ثوم مفروم.

طريقة عمل الخضار المشوي بالخطوات:

- يتبل الخضار بالتوابل والثوم والملح وزيت الزيتون.

- نضيف الخضار في صاج فرن، ثم يطهى على الجريل، ثم يُقدم.

سمك مشوي في الفرن دون دخان

مكونات عمل السمك المشوي في الفرن دون دخان:

- كوب من الماء.

- خل.

- شطة (اختياري).

- ملح.

- ليمون.

- هريسة الفلفل الأحمر.

- ثوم مفروم.

- كمون.

طريقة عمل عمل السمك المشوي في الفرن دون دخان بالخطوات:

- ينظف السمك، ثم يغطى بالردة جيداً حتى تغطيه كاملاً.

- يوضع السمك في صينية، ثم يرص بعد تغطيته بالردة.

- نُسخن الفرن على درجة حرارة عالية قبل وضع السمك فيه.

- نُشغل شواية البوتوجاز، ثم نضع صينية السمك تحتها، حتى يأخذ السمك لون الشوي، ويتم تسويته بشكل جيد.

- بعد إخراج السمك من الفرن، نضعه في تتبيلة المكونات، ويوضع فيها دقيقتين على كل جانب، حتى يخلط جيداً.

خضار السوتيه بالثوم

مكونات خضار السوتيه بالثوم:

- كوسة مكعبات.

- جزر مكعبات.

- طماطم مكعبات.

- بطاطس مكعبات.

- زيت.

- ورق لورا.

- ملح وفلفل.

- ثوم مفروم.

- مرقة.

طريقة تحضير خضار السوتيه بالثوم:

- نشوح الخضار في الزيت، ثم نضيف الملح والفلفل والخضار وورق اللورا ويشوح جيدا.

- نضيف بعضاً من المرقة ونتركه حتى يطهى جيداً، ثم نقدمه ساخناً.

خضار السوتيه بالدقة

مقادير خضار السوتيه بالدقة:

- كوسة.

- فلفل أسود.

- باذنجان.

- فلفل رومي.

- طماطم.

- جزر.

- بصل.

- ثوم.

- فلفل حار.

- الدقة.

- ملح.

- زيت.

- خل.

- عصير ليمون.

- كمون ناعم.

- كزبرة جافة.

طريقة التحضير:

- نقوم بتشويح الثوم في الزيت، ثم نضيف التوابل والخل وعصير الليمون والملح.

- نضعهم في بايركس، ثم نضيف الخضار المشوي مع الدقة ويطهى بالفرن، ثم يُقدم.

سلطة الزبادي

مكونات سلطة الزبادي:

- زبادي.

- ثوم مفروم.

- ملح.

- خيار.

- نعناع مجفف.

- نعناع طازة.

- زيت.

طريقة التحضير:

- نخلط المكونات مع بعضهم جيداً، ثم تُقدم.

مقادير سلطة الحاتي

مقادير سلطة الحاتي:

- ملح.

- خل.

- ماء مع مكعبات ثلج.

- فلفل كمون.

بابريكا.

طماطم مبشورة.

بصل.

شرائح خيار.

مكعبات صغيرة طماطم.

- فلفل أحمر حار حلقات.

بقدونس مفروم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

- نخلط جميع المكونات مع بعضها، ثم تُقدم.