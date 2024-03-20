نجاح جماهيري كبير حققه مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض على قناة ON Drama، حيث من المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 10 مسلسل حق عرب فى المواعيد التالية.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل حق عرب

يأتي موعد عرض الحلقة 10 مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في تمام الساعة التاسعة مساء، وتُعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، كما تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وينطلق موعد موعد عرض الحلقة 10 مسلسل حق عرب على قناة ON بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوي عثمان، وليد فواز، محمد أحمد ماهر، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.