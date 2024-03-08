الطريقة الصحيحة لعمل سلق القلقاس.. «حضري أحلى وجبة مغذية لأولادك»

سلق القلقاس من أهم خطوات تحضير وجبة غنية بالفيتامينات في شهر رمضان، إلا أنّ البعض تفشل في إعداده بالطريقة الصحيحة، لذا يجب على السيدات اتباع خطوات بسيطة لإعداد أشهى وألذ الأطباق في المطبخ المصري، وبمقادير مٌتوفرة في كل منزل.

مقادير سلق القلقاس

قلقاس مقشر ومقطع مكعبات ومسلوق نصف سلقة، بحسب الشيف أميرة شنب، ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.

فصوص ثوم مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

سلق مقطع قطع صغيرة أقرب إلى المفروم.

كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

شبت مفروم ناعم.

سمن بلدي أو نباتي حسب المتوفر.

مكعبات من اللحمة المسلوقة، ولا يشترط كمية معينة بل حسب الرغبة.

مرقة سلق اللحمة

طريقة تحضير سلق القلقاس

تبدأ الخطوة الأولى في تحضير سلق القلقاس، بوضع وعاء على النار وإضافة كمية من السمنة، ثم وضع الثوم مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم يوضع السلق ويُقلب باستمرار، حتى يأخذ لونًا غامقًا ثم توضع الكزبرة الخضراء.

تجهيز القلقاس بالسلق في خطوات بسيطة

أما الخطوة الثانية تأتي بعد تحمير السلق، بوضع وعاء على النار يحتوي على القلقاس واللحمة المسلوقة ومرقة اللحمة، ويُترك حتى يغلي لمدة دقيقتين، ثم يٌضاف السلق مع التقليب، ويتم تهدئة النار إلى درجة حرارة مُتوسطة، وتُترك المكونات حتى تنضج تمامًا، ويقدم القلقاس باللحمة مع أرز بالشعرية ومخلل أو سلطة خضراء كوجبة غذاء متكاملة.