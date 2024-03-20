أدعية مُستحبة في العشر الأوائل من رمضان.. رددها دائما

يعد شهر رمضان المبارك فرصة استثنائية للدعاء والتضرع إلى الله، كما تعد هذه الأيام المباركة فترة روحانية لما لها من فضل عظيم، حيث تمتلئ هذه الأيام بالفضل والبركة، لذلك يرغب الكثيرون في معرفة الأدعية المُستحبة في العشر الأوائل من رمضان لاغتنام هذه الأيام.

الأدعية المُستحبة في العشر الأوائل من رمضان

وبخصوص الحديث عن الأدعية المُستحبة في العشر الأوائل من رمضان، حيث يرغب الكثيرون في التوجه إلى الله بقلوبهم بالتضرع والطلب والاستغفار، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن هذا الشهر الكريم هو شهر الرحمات وبه تُغفر الذنوب.

أدعية مُستحبة في رمضان.. أوسطه مغفرة «اغتنمها»

واستشهدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على «فيسبوك» بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان المبارك: «هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار» رواه البيهقي وابن أبي الدنيا.

أفضل الأدعية في شهر رمضان

وحول الحديث عن الأدعية المُستحبة في العشر الأوائل من رمضان، فإنه يجوز للمسم أن يردد على سبيل المثال لا الحصر عدد من الأدعية ومنها:

اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدًا أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا ونسألك حنانًا من لدنك تطمئن به قلوبنا ونبتهل إليك أن تلقيَ علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك يا أرحم الراحمين.

اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

اللهمَّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.

اَللّهُمَّ اجْعَل لنا في هذا الشهر نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنا فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذ بنواصينا إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.