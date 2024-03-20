بسنت أبو باشا بـ3 وجوه في رمضان.. أبرزها جارية بمسلسل الحشاشين

3 شخصيات لا تتشابه واحدة مع الأخرى، فلكل منها طباع وشكل مختلف عن الآخر، من «جارية» حسنة الوجه بمسلسل الحشاشين، ثم حفيدة مُسالمة للفنان يحيى الفخراني في عتبات البهجة، وحتى فتاة طماعة لا يغويها سوى المال في محارب، تطل علينا الفنانة الشابة بسنت أبو الباشا بـ3 وجه في شهر رمضان عبر شاشات المتحدة.

بشتغل على نفسي دايمًا

على الرغم من كونها وجه صاعد، بدأت المجال الفني من خلال المشاركة في عدة مسرحيات، إلا أنَّ الموسم الرمضاني 2024 يعد أهم التواريخ في حياة بسنت أبو باشا التي تظهر في أكثر من عمل، على رأسها مسلسل «عتبات البهجة» التي تجده بمثابة حلم تحقق لها عقب سنوات من الدراسة، بحسب ما ذكرت لـ «الوطن»: «دايمًا بحب اشتغل على موهبتي، بشارك في ورش تمثيل، من قبل الكورونا، تحديدًا في 2019، السنة دي سنة استثنائية بسبب ظهوري في 3 أعمال مختلفة».

بدأت بمحارب وصورت فيه يومين.. وفي الحشاشين أنا حور عين

كانت بداية بسنت أبو باشا هذا العام من مسلسل «محارب» بطولة حسن الرداد، التي تجسد فيه فتاة أنانية غايتها المال، صديقة «إبراهيم» - محمود ياسين جونيور، وهو شقيق محارب، وتحاول تحريضه دومًا من أجل الورث: «السنة دي مسلسل حسن رداد محارب، كان أول عمل يجيلي، وتصويري كان يومين».

من محارب إلى ملحمة الحشاشين، تقدم بسنت أبو باشا دور جارية تظهر في الأحلام كـ حور عين، يستغلها جماعة الحشاشين لإغواء رجالهم في القتل وسفك الدماء، مقابل جنات النعيم وحور العين: «تاني حاجة صورتها مسلسل حشاشين، بعمل دور جارية بتبقى في الحلم حور عيون، وبعد كدة عتبات البهجة».

عتبات البهجة البوابة الأكبر لـ بسنت أبو الباشا

كان بمثابة الحلم لها، فعلى الرغم من مشاركتها في أكثر من عمل خلال رمضان 2024، إلا أن عتبات البهجة يعد واحدًا من أهم الأعمال التي تطل بها «أبو باشا» هذا المومسم الرمضاني، من خلال تأديتها دور «جميلة» حفيدة بهجت الأنصاري الذى يلعب دوره الفنان الكبير يحيى الفخراني: «جميلة مسؤولة، وحبيبة جدها، عايشة معاه هيا وأخوها بعد وفاة أسرتها، وبتتعرض لمشكلات كتير أهمها غدر الأصدقاء».

3 محاولات للمشاركة في العمل، كانت المرة الرابعة هي الرابحة للفنانة الشابة لتأدية الشخصية: «زي أي مسلسل، روحت قدمت، كان معايا ورق لكذا مشهد، 3 مشاهدـ عملت الدور 3 مرات، واتقبلت بعد المرة الرابعة، وحاولت كل ده لأن حلم حياتي أقف قدام الدكتور يحيى الفخراني».

حالة من الألُفة وجدتها الفنانة الشابة داخل كواليس عتبات البهجة، شعرت من خلالها بسعادة غامرة ساعدتها على تأدية الدور: «البداية من شركة العدل وأنا بعمل الأوديشن، حقيقي قمة في الذوق والاحترافية، وبمجرد ما قابلت المخرج مجدي أبو عميرة، محسسنيش برهبة أو خوف، بالعكس قالي ملاحظاته، واللي بيغلط مش بيحرجه بالعكس بينصحه وينبه بشكل جانبي».

شعور غامر من السعادة تعيشه الوجه الصاعد بسبب الفنان يحيى الفخراني: «دايمًا بنعمل بروفة مع بعض قبل المشهد، بيعاملني بشكل كويس جدًا، حقيقي بيحتضن الممثل من مساعدة ونصايح، وذوق في التعامل، من أول وأصغر ممثل فينا عشان نطلع أحسن أداء عندنا».

أعمال الـ15 حلقة نجاح وفرصة للموهوبين

وعبرت بسنت أبو باشا عن سعادتها بتصدر الأعمال الدرامية الـ 15 حلقة، إذ تجدها أفضل من الحلقات الطويلة، كما أنها تميل كثيرًا للأعمال المعروضة على المنصات الإلكترونية، إذ تمنح فرص كبيرة لكثير من الوجوه والأعمال لترى النور.