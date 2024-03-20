أبطال يحيى وكنوز يحيون ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. أعظم الحروب «فيديو»

أحيا أبطال مسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3 ذكرى نصر العاشر من رمضان «السادس من أكتوبر»، والذي حققت فيه مصر نصرًا ساحقًا على القوات الإسرائيلية، واستردت سيناء في يوم تحتفل به الأمة المصرية والعربية كل عام، سواء بالتقويم الميلادي والهجري، وشرح مدرس مادة الدراسات الإجتماعية في أحداث مسلسل يحيى وكنوز نصر أكتوبر لطلابه، على أنغام «كان ياما كان» لنيفين محمود.

ورسم أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 صورًا للجنود المصريين وأيضًا الطائرات والدبابات، لتجسيد الملحمة التي شارك فيها الجنود المصريون في حرب العاشر من رمضان، وبعد الانتصار، أظهرت اللقطات أيضًا ازدهار الأراضي الزراعية والمصانع المصرية والمباني والمدن الجديدة التي تعبر عن مرحلة الازدهار التي تعيشها مصر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: «كان ياما كان جيشنا في اليوم ده انتصر.. جنود زي الأسود يملوا العين والنظر.. كتبوا التاريخ بدمهم مش فارقة حاجة عندهم.. غير أرضهم.. ما هو أصل إيه أعز من الوطن، كتب التاريخ تشهد على الملحمة.. مين كان قوي ومين دافع مين حما.. مين حرر الأرض بإيديه ومصر بالنسبة له إيه.. كله أمل في بكرة وده فعلًا حصل».

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 3

يُعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة ووتش ات Watch IT.